Cavo Dragone: "Nel Mediterraneo insicurezza ai massimi livelli"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2023 Nello scenario attuale, "la domanda di sicurezza dello spazio mediterraneo è esplosa. L'insicurezza è ai massimi livelli e il quadro complessivo tende al peggioramento, perchè i già citati riflessi della crisi ucraina, la postura assertiva di Paesi come l'Iran e delle milizie proxy della Russia si sono intensificate ad ampio spettro, così come l'attività di gruppi terroristici di matrice jihadista in Sahel, provocando il costante innalzamento della tensione". Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, durante un'audizione in Senato sulle linee programmatiche del suo mandato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev