Cavo Dragone (Capo Stato Magg.): “Generale Dalla Chiesa non fu lasciato solo dallo Stato”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 1 settembre 2022 “Tutti i grandi uomini in quanto tali possono avere un senso di solitudine, ma il lavoro del Generale Dalla Chiesa era una sfida molto grande che ha svolto nel miglior modo possibile. Lo Stato non lo ha lasciato solo, ci sono state delle contingente ma ricordate quegli anni che furono impegnativi per la sicurezza pubblica. Fu uno delle tante vittime dei tempi che ha vissuto”. Lo ha dichiarato l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, a margine della presentazione della graphic novel “Le Stelle di Dora” che racconta la storia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev