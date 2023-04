Cavallaro (Seg. Cisal): "Dal 17 al 19 aprile si svolgerà decimo Congresso Confederale della CISAL"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 “Da lunedì 17 aprile a mercoledì 19 aprile si svolgerà il X° Congresso Confederale della CISAL al Rome Marriott Park Hotel, lavoro, la questione salari, il reddito di cittadinanza, il taglio al cuneo fiscale, sono i temi al centro della nostra discussione. Per me e tutta la dirigenza confederale è un momento in cui andremo a fare sintesi su alcuni risultati importanti raggiunti e a porre anche la base del futuro prossimo in ordine al lavoro che ancora ci attende siamo l’unica confederazione autonoma che è rappresentativa sia nel lavoro privato che nel pubblico impiego. Per il futuro abbiamo invece un programma che punta su una politica di sviluppo che generi ricchezza e occupazione. Bisogna impostare un’economia che lasci spazi solo a quelle Imprese che siano in grado di produrre una buona occupazione, apprezzabile non solo per i livelli retributivi, ma anche per la qualità delle tutele previdenziali e assistenziali, per le condizioni di sicurezza, per la stessa stabilità stessa del posto di lavoro. Anch’io faccio mia, in tal senso, l’affermazione di Adriano Olivetti, secondo cui si deve pensare la fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica, altrimenti non ci sarà mai progresso vero. Serve in tal senso un nuovo patto per il lavoro per riaffermare il contrasto al lavoro nero e al lavoro povero anche e soprattutto attraverso le relazioni sindacali”, le parole di Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, che annuncia il X° Congresso Confederale del sindacato da lui guidato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev