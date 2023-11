Cattani (pres. Farmindustria): "In Lombardia troviamo competenze e investimenti"

(Agenzia Vista) Milano, 24 novembre 2023 Intervenuto a margine del Lombardia World Summit 2023, a Milano, il presidente di Farmindustria Cattani ha parlato del rapporto tra il settore industriale e farmaceutico e la regione Lombardia: “Come settore industriale, farmaceutico, siamo nella prima e seconda regione del Paese per valore della produzione, export che cresce al 20% anno su anno, ma soprattutto la prima regione per investimenti in ricerca clinica. Qui troviamo competenze: è una regione che ha voglia di attrarre competenze e investimenti per darci l’opportunità di lavorare, fare occupazione, export e valore di produzione per il Paese”. Cattani ha poi parlato del Lombardia World Summit 2023: “Il forum di oggi ha un valore estremamente importante perché dimostra l’intelligenza, la visione della regione Lombardia, del presidente Fontana e degli assessori rispetto all’economia e rispetto alla competizione globale che cosa fare, cosa migliorare e cosa modificare per modificare per rendere il sistema più attrattivo, più coeso per attrarre investimenti e continuare a fare investimenti, che significa occupazione estremamente qualificata”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev