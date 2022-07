Castellone (M5s): "Chi parla di responsabilità non votò Pnrr con Conte 2"

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2022 "Il governo Conte 2 cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità ma all'epoca non si fece scrupoli a non votare il Pnrr in Consiglio dei ministri rifiutando di fatto 209 miliardi di euro". Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sul dl aiuti. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev