Caso Verdini, Tajani: "Siamo garantisti, no a processi politici al ministro Salvini"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Il ministro Salvini deciderà quello che deve fare. Io sono garantista, perché considero una persona colpevole soltanto quando è condannata nel terzo grado di giudizio. Lo sono con i signori Verdini e per chiunque altro. Lo sono stato anche in passato nei casi della sanità umbra con il Pd, nel caso di Grillo. La responsabilità è sempre personale. Siamo la patria di Beccaria e quello che vale per Berlusconi vale anche per gli altri. Inutile cercare di fare processi politici al ministro Salvini. E' una vicenda accaduta prima che lui diventasse ministro. Dobbiamo essere garantisti" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev