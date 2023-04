Caso Uss, Nordio: "Non so se beffa, ma dopo fuga Ambasciata russa ha rinunciato a estradizione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Non so se sia una beffa o una procedura obbligata, probabilmente entrambe, ma il 5 aprile scorso, l'Ambasciata della Federazione russa in Italia inviava al ministro della Giustizia una lettera, datata 4 aprile, del vice procuratore generale della Federazione Russa, che in sintesi diceva che loro abbandonavano la richiesta di estradizione fatta nei confronti del loro concittadino" Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Aula alla Camera, ha riferito della circostanza che la Russia, dopo la fuga di Artem Uss dai domiciliari, ha rinunciato alla richiesta di estradizione, precedentemente formulata insieme con quella degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev