Caso Uss, Meloni: "Un fatto abbastanza grave. Ci sono anomalie, necessario fare chiarezza"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2023 "È un fatto abbastanza grave. Mi riservo di parlare con il ministro Nordio per capire bene come siano andate le cose. Sicuramente ci sono delle anomalie. E la principale credo sia la decisione della Corte d'Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni francamente discutibili e di mantenerla anche quando c'era un'inziativa sull'estradizione, perchè ovviamente in quel caso il rischio di una fuga diventa più evidente e questa è la ragione per cui credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un'azione disciplinare perchè sulla cosa bisogna fare chiarezza. Se ci sono altri profili, e devo segnalare che noi non eravamo stati informati a livello di intelligence sulla natura. Noi sapevamo che c'era una richiesta da parte del Dipartimento di Giustizia americano ma collegata a questioni di frode fiscale". Lo dice il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo punto stampa in Etiopia sul caso Artem Uss, l'imprenditore russo fuggito dai domiciliari in Italia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev