Caso Salis, Tajani: "Io garantista a prescindere dalle idee politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 8 febbraio 2024 “Io garantista lo sono: lo sono come ministro degli Esteri e ho l’onore di guidare un partito che del garantismo ha fatto una delle sue principali battaglie per la riforma della giustizia. E sono garantista a prescindere dalle idee politiche, io, da chi è coinvolto in vicende giudiziarie”, ha commentato il ministro degli Esteri Tajani in occasione dell’informativa sul caso di Ilaria Salis alla Camera. Fonte video Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev