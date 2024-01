Caso Salis, Tajani: "Avvocato deve chiedere domiciliari, ma processo in Ungheria"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Per quanto riguarda la questione degli arresti domiciliari: devono essere chiesti dall'avvocato gli arresti domiciliari in Ungheria, il trattato prevede che si possa chiedere di avere gli arresti domiciliari in Italia soltanto se ci sono gli arresti domiciliari là. Se il detenuto è in carcere, non c'è la possibilità né di farla tradurre in carcere in Italia né gli arresti domiciliari, l'estradizione non è prevista perché non è che ha commesso un reato in Italia ed è stata arrestata in Ungheria: il reato ipotetico è stato commesso in Ungheria quindi deve essere processata in Ungheria”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione presso le commissioni Esteri di Camera e Senato. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev