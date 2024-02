Caso Salis, Meloni: Governi non entrano in processo, spero sia in grado di dimostrare sua innocenza

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Quello di cui ho parlato con il primo ministro ungherese, come faccio per tutti gli italiani detenuti all'estero, è garantire che ai nostri connazionali venga riservato un trattamento di dignità, di rispetto, un giusto processo e anche veloce". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo, a proposito del colloquio con Viktor Orban sulle condizioni in carcere di Ilaria Salis. "Mi ha colpito che l'udienza sia stata rinviata a maggio, spero che su questo si possa fare magari qualcosa di più. Per il resto né io né Orban possiamo entrare nel giudizio che compete alla magistratura. Posso solo sperare che Ilaria Salis sia in grado di dimostrare la sua innocenza e la sua estraneità a questa cosiddetta 'Banda del martellò. Noi come governo garantiamo tutta l'assistenza che dobbiamo", ha aggiunto la presidente del Consiglio. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev