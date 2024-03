Caso Salis, il padre sul palco della Leopolda: "Il portavoce di Orban diffama Ilaria"

(Agenzia Vista) Firenze, 09 marzo 2024 "Il portavoce di Orban diffama mia figlia sostenendo che ha la terza elementare, la diffamano dicendo che in Italia è già stata condannata per i reati di cui è accusata in Ungheria. Manca il fatto che il potere esecutivo non interferisca con quello giudiziario". A dirlo è Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria, intervenendo alla dodicesima edizione della kermesse renziana alla stazione Leopolda. Fonte video Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev