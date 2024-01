Caso Pozzolo, Nordio: "Mi inchino a segreto istruttorio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 Per quanto riguarda il caso Pozzolo, "dovendo parlare da ministro, non posso che inchinarmi di fronte a quello che è il segreto istruttorio", perchè "sarebbe improprio, forse delittuoso, se nel corso delle indagini io rivelassi cose, ammesso che le sappia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo nel corso del Question time al Senato a un'interrogazione sugli agenti di polizia penitenziaria assegnati alla scorta del sottosegretario Delmastro, che hanno preso parte, nella notte del 31 dicembre, ai festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza, cui partecipavano il deputato Pozzolo e lo stesso sottosegretario Delmastro. "Nel momento in cui dovessero emergere da parte della magistratura delle ricostruzioni adeguate e obiettive, sarei il primo a riferirle davanti a questo onorevole consesso", ha proseguito. "Ci inchiniamo di fronte all'autonomia della magistratura", ha concluso il ministro. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev