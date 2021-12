Caso Maresca, Manfredi: "Valutazioni che non mi riguardano, ma la legge lo consente"

(Agenzia Vista) Napoli, 10 dicembre 2021 Sul caso Maresca "sono valutazioni che non mi competono. Esistono leggi che consentono che questo possa avvenire e dobbiamo rispettare le leggi che oggi ci sono, il resto è una valutazione che deve fare la politica nazionale", così il sindaco di Napoli Manfredi a margine di un'iniziativa per celebrare i 100mila vaccini in farmacia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev