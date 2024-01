Caso Ilaria Salis, Cucchi (Avs): "Presto inizierà il processo e le prospettive non sono rosee"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Presto comincerà il processo in Ungheria. Da quello che si prospetta, non vorrei essere pessimista, ma non posso neanche essere molto ottimista. Non penso possa essere un giusto processo, così come non è giusta e dignitosa la detenzione di Ilaria. Sono tutt'altro che ottimista. Il processo sarà difficilissimo" lo ha detto la senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della conferenza organizzata in Senato sul caso di Ilaria Salis, l'attivista detenuta in Ungheria da circa un anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev