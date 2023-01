Caso Cospito, Nordio: "Escludo rapporti con parlamentari, non solo del Pd. Hanno diritto a visite"

(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2023 "Io escludo in via assoluta che vi siano rapporti tra parlamentari, non solo del Pd, ma di qualsiasi gruppo parlamentare con Alfredo Cospito. Tra l'altro è scritto nella legge che i parlamentari abbiano il diritto di visitare i detenuti. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso di una conferenza stampa relativa al caso Cospito. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev