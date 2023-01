Caso Cospito, Nordio: “E’ colpevole di reati gravissimi, la legge è uguale per tutti”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “La situazione non poteva essere prevista o evitata o prevenirla. Cospito è colpevole di reati gravissimi, lo ha confermato la magistratura in vari momenti, la sua colpevolezza è fuori discussione. La salute è un bene primario e viene tutelata anche in situazioni estreme. La legge è uguale per tutti, una volta che la magistratura ha deciso che sei sottoposto al 41bis che uno sia anarchico o mafioso per la legge è la stessa cosa”. Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo alle domande dei cronisti nella conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso Cospito. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev