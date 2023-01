Caso Cospito, Letta: "Su Pd parole fuori luogo, FdI ci rispetti"

(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2023 "Il gruppo di maggioranza relativa ha il compito di far si che si trovino percorsi utili per tutti sui temi condivisi. Ma ciò si è interrotto con l'intervento fuori luogo di Donzelli. Mi aspettavo che il capogruppo Foti intervenisse per biasimarlo e invece lo ha difeso. Noi rispettiamo il vostro lavoro, voi rispettate il nostro. Sulla lotta alla mafia il rispetto deve essere massimo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nell'Aula della Camera. Tutti i deputati del Pd stanno intervenendo per biasimare le parole su Cospito di Giovanni Donzelli di Fdi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev