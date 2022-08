Casellati visita il Polesine: Siccità non è problema soltanto degli agricoltori

(Agenzia Vista) Venezia, 05 agosto 2022 "Ci siamo resi conto, anche dalla guerra in Ucraina, quanto siano importanti le materie prime. La siccità non è un problema soltanto sulle spalle degli agricoltori. Noi dobbiamo impedire che la siccità si trasformi in un deserto economico", le parole della presidente del Senato Casellati nel Polesine. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev