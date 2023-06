Casellati: "Siamo in fase di ascolto per una riforma che interessa la stabilità di tutto il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 “Siamo in una fase di ascolto per una riforma che non interessa solo il centrodestra, ma tutto il Paese. Perché la stabilità è necessaria per rendere credibile il nostro Paese, perché è una leva economica da cui dipendono tutte le altre riforme. Quindi mi auguro come sempre di avere un supporto dei sindacati, oltre che delle forze di opposizione. Io sono sempre ottimista per natura, e mi auguro ci sia un senso di responsabilità da parte di tutti”, le parole del Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, prima di incontrare i sindacati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev