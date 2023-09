Casellati: "Al lavoro con tutti i ministeri per semplificare e modernizzare Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2023 "Il premierato che ho in mente è un modello italiano che non svuoterà le prerogative del capo dello Stato, non dobbiamo sempre pensare che dobbiamo adeguarci a un modello già definito. Sarà un modello particolare e lascerà le prerogative del capo dello Stato come garante dell'unità nazionale. MI auguro che coloro che hanno riserve ora, quando leggeranno il testo, potranno ripensare alcune posizioni, perché non corrispondono a quello che abbiamo in mente". Così la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, all'evento sulla semplificazione in corso a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev