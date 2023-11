Case popolari, Salvini: "Dovrebbero andare prima a chi lavora e paga le tasse qui da più tempo"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "L'assegnazione delle case popolari? Io immagino che le Regioni debbano darsi delle priorità. Per me la priorità è per chi vive, lavora e paga le tasse qui da più tempo. Chi ha la priorità tra chi è qui da tre anni e chi è qui da trenta anni? La risposta mi sembra fondata sul buon senso. Sull'ovvio" lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell'incontro "Cooperare per l'abitare" organizzato dalla Legacoop a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev