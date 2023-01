Cartelli e commozione ai funerali della Lollobrigida, le voci dei fan: “Lascia un vuoto enorme”

(Agenzia Vista) Roma 19 Gennaio 2023 “Lascia un vuoto enorme. E’ stata un monumento” “Faccio appello eredi per un piccolo lascito per l’ospedale di Subiaco” “La ricordo negli anni 70 quando la vedevo in Tv con la mia mamma” Le voci dei fan accorsi al funerale dell’ex attrice Gina Lollobrigida con cartelloni e ricordi dei suoi film presso la Chiesa degli artisti a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev