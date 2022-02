Cartabia: "Giovani giuristi per l'ufficio del processo iniziano a lavorare"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2022 "Un grandissimo lavoro è stato fatto per incominciare a impostare seriamente l'ufficio del processo, in particolare le procedure di assunzione dei giovani giuristi, 8200, che cominciano a essere immessi negli uffici", così la ministra Cartabia in audizione alla Camera sul Pnrr. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev