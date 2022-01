Caro energia, Salvini: "Se l'inverno sarà freddo rischiamo di esaurire scorte"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 "Il tema blackout è di assoluta priorità, in alcuni Paesi europei l'energia è già razionata. A breve bisognerebbe intervenire con l'estrazione di gas naturale in tutta Italia, senza no ideologici", così Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera sul caro energia. / Facebook Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev