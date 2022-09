Caro energia, Salvini: "Non c'è soddisfazione a vincere elezioni e trovare paese in ginocchio"

(Agenzia Vista) Pisa, 13 settembre 2022 "Noi tra dieci giorni vinceremo le elezioni, ma mi chiedo perché continuiamo a tentennare su questo aspetti. Servono 30 miliardi ora per non spendere il triplo tra qualche mese per garantire gli ammortizzatori sociali a circa un milione di lavoratori che rischiano di perdere il posto perché le aziende chiudono. Che senso ha stare fermi ora che stiamo vincendo le elezioni e poi trovarci a governare un Paese ormai in ginocchio". Così Matteo Salvini a Pisa. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev