Caro Energia, Lupi: "Intervenire con fondi Europa o scostamento"

(Agenzia Vista) Milano, 02 settembre 2022 "Contro i rincari dell'energia "abbiamo detto con chiarezza che c'è bisogno di un Dl ristori. C'è bisogno di intervenire per le imprese che chiuderanno e per le famiglie. Si usino quei fondi europei già a disposizione e se non sarà possibile si faccia anche lo scostamento di bilancio": lo ha detto il deputato Maurizio Lupi parlando a margine della presentazione dei candidati della lista Noi Moderati in corso oggi a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev