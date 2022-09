Caro energia, Letta: Nostra ricetta è fermare aumenti, unico modo è disaccoppiare gas ed elettricità

(Agenzia Vista) Roma 15 settembre 2022 “La nostra ricetta è fermare innanzitutto gli aumenti. L’unico modo è disaccoppiare gas ed energia elettrica, lo diciamo da 3 settimane. Contento che anche la Presidente della Commissione europea ieri abbia aperto a questa prospettiva. Bisogna farlo a livello nazionale ed europeo per fermare gli aumenti. Per pagare le bollette già arrivate bisogna aumentare il credito d’imposta ed una bolletta luce sociale per le famiglie con Isee più basso”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev