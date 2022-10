Caro energia, Gentiloni: "Pacchetto Ue enorme, altri seguiranno"

EMBED





(Agenzia Vista) Strasburgo, 18 ottobre 2022 "La Commissione oggi adotterà un nuovo pacchetto sull'energia e debbo dire che sarà un pacchetto enorme. Gradualmente, stiamo trovando metodi comuni tra Stati membri" per contrastare la crisi energetica "e ovviamente non sarà l'ultimo". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev