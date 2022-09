Caro energia, Di Maio: “Da dopo le elezioni Impegno Civico a lavoro per un decreto taglia bollette”

(Agenzia Vista) Roma 23 settembre 2022 “Siamo all’ultimo giorno di campagna elettorale, si è trasformata in un referendum sul reddito di cittadinanza, è molto preoccupante nel mezzo di una crisi energetica e dell’inflazione. Non vanno abbandonate le fasce deboli e le imprese, hanno avuto difficoltà a pagare le bollette di luglio e agosto. Serve un decreto taglia bollette, immediatamente dopo le elezioni, da lunedì saremo a lavoro per questo decreto, il salario equo e per i mutui Zac, zero anticipi casa”. Lo ha dichiarato il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio a margine di un evento in Piazza Carlo III a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev