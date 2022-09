Caro energia, Conte: "Sì a risparmio intelligente, ma non ci rimettano cittadini e imprese"

(Agenzia Vista) Puglia, 02 settembre 2022 "C'è da rimboccarsi le maniche, bisogna essere pratici: sicuramente c'è la prospettiva di un piano di risparmio energetico, ma questo significa farlo in modo intelligente, perché adesso non ci devono rimettere famiglie e imprese per i ritardi di una classe politica che non ha voluto vedere tutto questo. Un risparmio energetico nel segno della eliminazione degli sprechi, della sobrietà ma certo non offrendo scomodità a cittadini e imprese". Lo ha detto a Volturara Appula il leader M5S Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul caro energia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev