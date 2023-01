Caro carburante, Sperduto (Faip): “Non siamo speculatori, non abbiamo possibilità modificare prezzi”

(Agenzia Vista) Roma 13 Gennaio 2023 “Noi non abbiamo nessuna possibilità di modifica del prezzo non c’è possibilità di essere indicati come speculatori” Così Giuseppe Sperduto presidente Faip entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il Premier Meloni in merito al caro carburante e allo sciopero indetto dai distributori di benzina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev