Caro carburante, Bearzi (Figisc): “Contro di noi campagna mediatica infamante”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 13 Gennaio 2023 “Siamo venuti ad ascoltare quello che il Governo proporrà. Dal nostro punto di vista bisogna rientrare da questa campagna mediatica infamante, che è il primo aspetto e andare a ragionare insieme sulla realtà della rete Italiana, che è antiquata e noi siamo sempre stati disponibili anche con i governi precedenti a fare un azione insieme per portarla agli standard europei ” Così Bruno Bearzi Presidente Presidente Figisc entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il Premier Meloni in merito al caro carburante e allo sciopero indetto dai distributori di benzina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev