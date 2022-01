Caro bollette, Salvini: “Entro gennaio decreto del Governo per stoppare rincari”

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2022 “Il Governo ha annunciato entro gennaio un decreto importante a sostegno di imprese e famiglie. Fino a qualche giorno fa eravamo da soli a reclamare un intervento per stoppare il caro bollette luce e gas, adesso il Governo ci segue e l’importante è mettere sul tavolo alcuni miliardi perchè ci sono imprese ferme, operai in cassa integrazione e famiglie al buio e al freddo. Entro gennaio il Governo deve approvare un decreto per stoppare i rincari di luce e gas”, così il leader della Lega Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev