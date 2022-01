Caro bollette, Cingolani: "Da Mite 700-800mln da aste Co2 per calmierare prezzi"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2022 "Uno dei modi per ridurre prezzi delle bollette è l'utilizzo dei proventi delle aste CO2. Si parla di 1,5 miliardi circa. Metà di questi è in quota Mite e abbiamo già deciso di dedicarli all'abbattimento della bolletta, l'altra metà è in quota Mef che sta valutando in maniera sinergica l'utilizzo di questi fondi per la stessa motivazione". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione nelle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev