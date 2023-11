Carne sintetica, ok della Camera al divieto con 159 sì e 53 no. È legge

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 Con 159 si e 53 no, la Camera ha approvato definitivamente il Ddl "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonchè di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali". La mattinata si era aperta con la bocciatura di Montecitorio della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dagli onorevoli Maggi e della Vedova. Il Ddl sanziona con multe da 10mila fino a 60mila euro (oppure fino al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, ma entro un massimo di 150mila euro) il commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev