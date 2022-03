Carlino (Corte dei Conti): "Non può esserci esercizio di diritti e libertà senza visione etica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 "La realizzazione di una società veramente inclusiva si misura, infatti, in base alla qualità dei sistemi sanitari, di assistenza, di istruzione e formazione, all’accesso al lavoro, su cui è fondata la nostra Repubblica, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, così che venga realizzato pienamente il godimento dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici. A fronte di ciò, è essenziale recuperare il senso più profondo della responsabilità e dei doveri di ciascuno di noi, come individui e appartenenti a una comunità, poiché non può esservi esercizio di diritti e libertà, in assenza di una visione etica, che comprenda anche la tutela della res publica", così Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti 2022. / Youtube Corte dei Conti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev