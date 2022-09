Carfagna: "Mi chiedo cosa ci sia di patriottico nel far cadere un Governo in questo periodo"

(Agenzia Vista) Napoli, 12 settembre 2022 "E' un Paese in grande sofferenza, viviamo una crisi energetica drammatica. Le imprese si chiedono se saranno costrette a chiudere e mi chiedo se sia stato giusto far cadere il Governo Draghi che stava proteggendo famiglie e imprese. Mi chiedo cosa ci sia di patriottico in questo, un Governo fatto cadere per consentire a Salvini di agganciare Meloni nei sondaggi e perchè Conte non sopportava di vedere Draghi a Palazzo Chigi", le parole di Mara Carfagna a Napoli a margine di un incontro con il sindaco Manfredi su Bagnoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev