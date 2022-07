Carfagna: “Dopo caduta Governo non potevo rimanere in FI, ora nuovo cammino al fianco di Calenda”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 29 luglio 2022 “Dopo caduta Governo non potevo stare in un partito di cui non condividevo la scelta tra salvare il Paese o esporre l’Italia ad una avventura. Per questo inizia da oggi un nuovo cammino e battaglia con Azione al fianco di Carlo Calenda e Maria Stella Gelmini”. Lo ha dichiarato il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna durante la conferenza stampa congiunta con il Segretario di Azione Carlo Calenda ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini che si è svolta presso la Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev