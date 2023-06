Cardinale Zuppi: Grazie all'accoglienza l'Europa ritrova se stessa

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 "L'Italia. l'Europa ritrovano se stessa grazie all'accoglienza. Sessant'anni fa il Papa buono scriveva la Pacem in terris 'Ogni essere umano ha il diritto di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse'", le parole del Cardinale Zuppi alla Veglia "Morire di speranza", in memoria dei migranti che perdono la vita nei viaggi verso l'Europa. / Open Arms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev