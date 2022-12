Cardinal Feroci alla messa alla Caritas: Le difficoltà con il nostro impegno possono essere superate

(Agenzia Vista) Roma 24 dicembre 2022 “Siamo qui alla mensa e ostello della Caritas in Via Marsala che è stato ristrutturato nel 2015, quando è venuto Papa Francesco ad aprire la porta santa. Prima porta aperta non per entrare in una chiesa ma in una mensa. Questo ha un significato particolare perché il Papa ha evidenziato l’importanza del gesto di dare da mangiare a chi ha bisogno” Così il Cardinale Enrico Feroci fuori dalla mensa della Caritas in Via Marsala 109, nei pressi della stazione Termini a Roma dove si è svolta la rituale messa della vigilia di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev