Carceri, Nordio: "Edilizia va ripensata, possibile commissario ad hoc"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2022 "L'intera struttura edilizia va ripensata. Vi sono carceri ubicate in appetibili centri cittadini che potrebbero essere vendute a prezzo di mercato, e con il ricavato potrebbero esserne costruite altre più grandi, moderne e funzionali, mentre per i detenuti meno pericolosi, o comunque per quelli in custodia cautelare, si può pensare all'uso delle numerosissime caserme dismesse, la cui struttura è compatibile con i requisiti di sicurezza e controllo di una prigione, la garanzia della sicurezza, con costi di adattamento e tempi di esecuzione assai inferiori a quelli richiesti dalla costruzione. In tal senso è anche prevista la possibilità di concepire un commissario straordinario, ad hoc, per la realizzazione di queste strutture". Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, illustrando le linee programmatiche in commissione al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev