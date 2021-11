Carcere ostativo, Meloni: “Da FdI due proposte per evitare che venga smantellato”

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2021 “FdI ha fatto due proposte, una di carattere costituzionale e uno ordinario. Noi rischiamo che venga picconato il carcere ostativo, ossia il carcere a vita che è l'unica arma che abbiamo nei confronti della mafia. Abbiamo presentato la modifica dell'art.27 della Costituzione, per spiegare che la pena non ha solo una funzione rieducativa, ma anche una sicurezza per i cittadini. Mentre la proposta ordinaria prevede che sia il mafioso a dimostrare di non avere più contatti con le organizzazioni criminali prima di avere gli sconti di pena”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev