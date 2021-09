Cannavaro torna in Italia: "Ho avuto contatti con alcuni club, ma per ora mi godo il sole di Napoli"

(Agenzia Vista) Napoli, 28 settembre 2021 "Ho avuto dei contatti, però vedremo, nel frattempo mi godo il sole e il mare di Napoli. Anche subentrare in una squadra può essere importante, non escludo nulla", così Fabio Cannavaro a Napoli, a chi gli chiede se ci sono squadre che non allenerebbe risponde: "Dipende da cosa chiedono, se hanno budget limitati e chiedono di vincere la Champions bisogna valutare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev