Candiani (Lega): Italia che va in Europa non e quella del Qarargate, ma ha faccia e mani pulite

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "L'Italia che va in Europa non è quella rappresentata da qualcuno nel Qatargate. l'Italia che va in Europa è un'Italia pulita, con la faccia pulita e con le mani pulite"; le parole di Candiani della Lega alla Camera nel corso della discussione sulle dichiarazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev