Campi Flegrei, Musumeci: "Calo turisti non ha motivo di esserci, si pensi a Etna"

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2023 Il "calo dei turisti" nella zona dei Campi Flegrei "non ha motivo di esserci". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci in audizione alla Commissione Ambiente della Camera. Fermo restando il fenomeno bradisismico in atto e la possibilità che in un futuro non prevedibile la situazione possa peggiore, il ministro ha tenuto a sottolineare che allo stato non si deve fare allarmismo. Per essere chiari, Musumeci ha fatto un paragone con l'Etna. "E' come se i turisti cessassero di andare sull'Etna solo perchè si tratta di un vulcano attivo". Musumeci ha ricordato che i turisti vengono informati su come comportarsi quando vanno sull'Etna e, allo stesso modo, la popolazione dei Campi Flegrei deve essere informata sulla situazione e messa nelle condizioni di essere preparata a qualsiasi scenario. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev