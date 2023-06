Calenda: Tornando indietro non darei indicazioni per voto a sindaco Gualtieri

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2023 "Tornando indietro, non non darei mai l'indicazione per Michetti, ma lascerei libero perché quello che voglio dire a Gualtieri è che fare il professore universitario e il presidente della Commissione Econ e gestire sono due cose molto differenti", le parole di Calenda nel corso di una conferenza stampa con i consiglieri comunali della lista Calenda Sindaco. / Fb Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev