Calenda: "Presto per giudizi su Gualtieri, ma sembra che faccia promessa che non mantiene"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2022 "E' molto presto per fare un bilancio sulla giunta Gualtieri, ma sembra che faccia promessa che non mantiene", così il leader di Azione Calenda in conferenza stampa. / Facebook Carlo Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev