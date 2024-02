Calenda: "Onoriamo Alexey Navalny senza fare polemiche"

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 "Sono contento che ci sono tante persone venute a onorare una persona che è scomparsa. Non facciamo polemiche, le polemiche le facciamo tutti i giorni. Le rimandiamo a domani" lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della fiaccolata organizzata da Azione stessa in onore di Navalny, il dissidente russo morto in carcere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev