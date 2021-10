Calenda: "Nostro dato senza precedenti per una lista civica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2021 "Il dato fondamentale è che esiste un'area di riformismo pragmatico che non si accontenta dell'offerta politica attuale e che a Roma ha avuto risultato significativo. Non so se saremo al 18 o al 20% , ma è un dato senza precedenti per una lista civica". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, in un breve punto stampa appena giunto al suo comitato a Viale Trastevere. Twitter Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev